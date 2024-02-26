16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник" Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела В самарском метро появился вагон финансовой грамотности

Банки Финансы

ВТБ в 2024 году расширит сеть "легких" офисов в ПФО

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 156
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2024 году в рамках новой стратегии до 2026 года банк планирует открыть в ПФО 35 новых офисов, 24 из которых будут "легкого" формата. Это уменьшенный по площади, более компактный и упрощённый офис. Сейчас ВТБ представлен в 79 российских регионах, а сеть его отделений обслуживает более 50 млн человек, преимущественно в крупных и средних городах. Для увеличения доступности финансовых услуг банк намерен значительно расширить свою сеть в городах с населением от 20 тысяч человек.

ВТБ будет запускать офисы преимущественно "легкого" формата. В ПФО такие офисы появятся в Башкортостане, Мордовии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртской и Чувашской республиках, а также в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. Переход на них позволит банку снизить стоимость запуска одной точки и быстро адаптировать финансовые предложения под запросы жителей — точки обслуживания станут более интересными и доступными.

"В целом в рамках новой стратегии банка мы намерены уделить особое внимание качеству и эффективности обслуживания нашей сети — будем обновлять и визуальную составляющую, и интерьер офиса, предлагать новые услуги и отмечать клиентов знаками внимания за обслуживание в ВТБ. Рассчитываем, что комплекс наших усилий позволит увеличить активную клиентскую базу с 19,3 млн до 35 млн человек", — сообщил Василий Палаткин.

С середины лета 2023 года ВТБ открыл 7 "легких" офисов в тестовом формате в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях. Все они находятся в местах максимального притяжения клиентов — торговые центры, локации рядом с основными муниципальными организациями. В этом году банк решил масштабировать "легкую" сеть по всей стране. Функционал такого офиса не отличается от обычных отделений, но площадь меньше — не более 50 кв. м.

В 2024 году ВТБ также объединит под единым брендом более 250 точек в рамках интеграции с "Открытием".

В целом по стране в 2024 году ВТБ планирует открыть до 180 отделений, 120 из них будут "легкого" формата, что позволит увеличить розничную сеть банка до 1800 точек.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3