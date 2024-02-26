ВТБ в 2024 году расширит сеть "легких" офисов в ПФО

В 2024 году в рамках новой стратегии до 2026 года банк планирует открыть в ПФО 35 новых офисов, 24 из которых будут "легкого" формата. Это уменьшенный по площади, более компактный и упрощённый офис. Сейчас ВТБ представлен в 79 российских регионах, а сеть его отделений обслуживает более 50 млн человек, преимущественно в крупных и средних городах. Для увеличения доступности финансовых услуг банк намерен значительно расширить свою сеть в городах с населением от 20 тысяч человек.

ВТБ будет запускать офисы преимущественно "легкого" формата. В ПФО такие офисы появятся в Башкортостане, Мордовии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртской и Чувашской республиках, а также в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. Переход на них позволит банку снизить стоимость запуска одной точки и быстро адаптировать финансовые предложения под запросы жителей — точки обслуживания станут более интересными и доступными.

"В целом в рамках новой стратегии банка мы намерены уделить особое внимание качеству и эффективности обслуживания нашей сети — будем обновлять и визуальную составляющую, и интерьер офиса, предлагать новые услуги и отмечать клиентов знаками внимания за обслуживание в ВТБ. Рассчитываем, что комплекс наших усилий позволит увеличить активную клиентскую базу с 19,3 млн до 35 млн человек", — сообщил Василий Палаткин.

С середины лета 2023 года ВТБ открыл 7 "легких" офисов в тестовом формате в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях. Все они находятся в местах максимального притяжения клиентов — торговые центры, локации рядом с основными муниципальными организациями. В этом году банк решил масштабировать "легкую" сеть по всей стране. Функционал такого офиса не отличается от обычных отделений, но площадь меньше — не более 50 кв. м.

В 2024 году ВТБ также объединит под единым брендом более 250 точек в рамках интеграции с "Открытием".

В целом по стране в 2024 году ВТБ планирует открыть до 180 отделений, 120 из них будут "легкого" формата, что позволит увеличить розничную сеть банка до 1800 точек.