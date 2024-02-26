В Самаре молодой водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

В понедельник, 26 февраля, в Самаре в 19:20 20-летний водитель ВАЗ-2110 напротив дома 7 по ул. Авроры не справился с управлением и допустил столкновение с попутным автомобилем Haval.
После этого отечественная легковушка "отлетела" в Skoda Rapid под управлением 34-летнего водителя, ехавшего во встречном направлении.
После ДТП водители автомобили "ВАЗ" и Skoda были госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!