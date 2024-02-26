В Самаре молодой водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

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В понедельник, 26 февраля, в Самаре в 19:20 20-летний водитель ВАЗ-2110 напротив дома 7 по ул. Авроры не справился с управлением и допустил столкновение с попутным автомобилем Haval.

Фото: ГУ МВД по Самарской области