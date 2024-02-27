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В Самаре состоятся премьерные показы фильма "Чайкин остров": волжское кино, основанное на реальной истории В "Художественном" пройдет неделя Италии: показ фильмов с международных кинофестивалей В "Художественном" пройдет творческая встреча с актером и телеведущим Александром Ковтунцом Киноклуб "Треугольник" покажет премьеру фильма "Одна жизнь" с Энтони Хопкинсом Три самарских актера приняли участие в новом сериале на ТНТ

Кино Культура

В Самаре состоятся премьерные показы фильма "Чайкин остров": волжское кино, основанное на реальной истории

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 февраля, в ЦРК "Художественный" состоится премьера короткометражной драмы "Чайкин остров" самарского режиссера Антона Долганова и сценариста Марии Якутиной.

Фото: Таша Яковлева

Короткометражная драма "Чайкин остров" основана на реальных событиях. Алексей, главный герой, после смерти отца отправляется по просьбе мамы вместе с ней на Чайкин остров, где долгие годы располагается лагерь, импровизированный городок с летними самодельными домиками и своим бытом. Отец Алексея на протяжении всей жизни каждый сезон — с апреля по октябрь — проводил время на острове, уделяя мало внимания сыну, а юный Леша не разделял интересы отца. На фоне этого отношения родных людей разладились, а взаимные обиды с годами только умножились.

"Прототип главного героя — наш близкий друг, оказавшийся в похожих жизненных обстоятельствах. Все детство и юность он провел на Чайкином острове, это реально существующее место, особый мир, где жизнь течет и чувствуется совсем иначе. Мы хотим дать это прочувствовать зрителям. К тому же, об отцовской любви, об отношениях отцов и сыновей снято мало историй, а нам кажется важным показать, что у пап этой любви не меньше. И, если после фильма вы подойдете и обнимите папу, напишите ему смс или вспомните о нём с теплом — значит все не зря. Мы приглашаем самарцев увидеть фильм на большом экране", — режиссер фильма Антон Долганов.

Бесплатные показы фильма "Чайкин остров" пройдут 4 и 5 марта в 19:00. Зарегистрироваться и получить билет на киносеанс можно по ссылке.

Главные герои фильма предстанут перед зрителем в трех временах: конец 80-х, 90-е и наше время. Актер театра "СамАрт" Алексей Елхимов сыграл главного героя "нашего времени". А главная героиня — актриса Самарского Художественного театра "Витражи" Алла Набокова с помощью грима сыграла киномаму в двух временах.

В производстве фильма участвовало более 20 человек. Съемки фильма прошли в сентябре 2022 года и заняли пять дней, а после полной готовности он отправился на кинофестивали, в которых участвовал весь 2023 год. На XIX международном кинофестивале "Молодой киновек" (Краснодар) получил награды в 3-х номинациях: 1 место — Лучшее семейное кино — Антон Долганов, 1 место — Актерское мастерство Алла Набокова, 3 место — Лучший сценарий — Мария Якутина.

Это не первая совместная работа режиссера Антона Долганова и сценариста Марии Якутиной: в 2022 году вышел короткометражный фильм "Как обычно".

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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