В Самаре состоятся премьерные показы фильма "Чайкин остров": волжское кино, основанное на реальной истории

В четверг, 29 февраля, в ЦРК "Художественный" состоится премьера короткометражной драмы "Чайкин остров" самарского режиссера Антона Долганова и сценариста Марии Якутиной.

Короткометражная драма "Чайкин остров" основана на реальных событиях. Алексей, главный герой, после смерти отца отправляется по просьбе мамы вместе с ней на Чайкин остров, где долгие годы располагается лагерь, импровизированный городок с летними самодельными домиками и своим бытом. Отец Алексея на протяжении всей жизни каждый сезон — с апреля по октябрь — проводил время на острове, уделяя мало внимания сыну, а юный Леша не разделял интересы отца. На фоне этого отношения родных людей разладились, а взаимные обиды с годами только умножились.

"Прототип главного героя — наш близкий друг, оказавшийся в похожих жизненных обстоятельствах. Все детство и юность он провел на Чайкином острове, это реально существующее место, особый мир, где жизнь течет и чувствуется совсем иначе. Мы хотим дать это прочувствовать зрителям. К тому же, об отцовской любви, об отношениях отцов и сыновей снято мало историй, а нам кажется важным показать, что у пап этой любви не меньше. И, если после фильма вы подойдете и обнимите папу, напишите ему смс или вспомните о нём с теплом — значит все не зря. Мы приглашаем самарцев увидеть фильм на большом экране", — режиссер фильма Антон Долганов.

Бесплатные показы фильма "Чайкин остров" пройдут 4 и 5 марта в 19:00. Зарегистрироваться и получить билет на киносеанс можно по ссылке.

Главные герои фильма предстанут перед зрителем в трех временах: конец 80-х, 90-е и наше время. Актер театра "СамАрт" Алексей Елхимов сыграл главного героя "нашего времени". А главная героиня — актриса Самарского Художественного театра "Витражи" Алла Набокова с помощью грима сыграла киномаму в двух временах.

В производстве фильма участвовало более 20 человек. Съемки фильма прошли в сентябре 2022 года и заняли пять дней, а после полной готовности он отправился на кинофестивали, в которых участвовал весь 2023 год. На XIX международном кинофестивале "Молодой киновек" (Краснодар) получил награды в 3-х номинациях: 1 место — Лучшее семейное кино — Антон Долганов, 1 место — Актерское мастерство Алла Набокова, 3 место — Лучший сценарий — Мария Якутина.

Это не первая совместная работа режиссера Антона Долганова и сценариста Марии Якутиной: в 2022 году вышел короткометражный фильм "Как обычно".