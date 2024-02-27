Диляра Вагапова (группа "Мураками"): "В Самаре живет наш фанат, который был на 50 концертах"

Группа "Мураками" даст большой концерт в клубе "Сигнал" 1 марта в рамках масштабного тура по городам России, посвященного 20-летию коллектива. Вокалистка и автор песен Диляра Вагапова рассказала корреспонденту Волга Ньюс о том, каких сюрпризов можно ждать на концерте и откуда такие нежные чувства к Самаре.

- Ваш юбилейный тур уже стартовал. Какие ощущения? Все так же, как и 20 лет назад?

- Мы начали тур 10 февраля в городе Пушкино, в Подмосковье. В тот же день 19 лет назад состоялся первый официальный концерт группы "Мураками" в казанском КСК "УНИКС". Для нас начало тура в этот день знаково, это интересные эмоции. Спустя 19 лет я все еще стою на сцене, все так же переживаю, и у меня трясутся руки, в общем ничего не меняется. Изменился только возраст группы, а эмоции остались теми же.

- В Самаре есть большой фан-клуб "Мураками", вы приезжаете в наш город, уже как к старым друзьям.

- С этим городом связано немало. Именно в Самару мы приезжали на отборочный тур конкурса "Новая волна" в 2010 году. Помню, как однажды мы делали концерт в совсем маленьком баре "Подвал", выступали на центральной площади города вместе с симфоническим оркестром в честь 9 Мая и пели военные песни. Часто играли в "Звезде". А вот теперь новая площадка - ивент-холл "Сигнал". Так что мы действительно любим Самару.

Я сюда приплывала на теплоходе просто гулять по городу. Была в ваших музеях и театрах. Запомнилось, что заходила в музей "Самара Космическая" рядом с ракетой и спускалась в бункер Сталина.

У меня с Самарой связан забавный случай. Когда мне было 13 лет, мы приезжали сюда с фотошколой (в то время я мечтала стать фотографом). И я на местном базаре потеряла кошелек. Всю поездку, которая длилась две недели, я жила в Самаре совсем без денег. Но было круто, я это запомнила на всю жизнь.

- Полагаю, что список песен для такого тура выбирали с особой тщательностью. С какой песни начинается концерт и ждать ли нам сюрпризов?

- Наш концерт начинается с интро, плавно перетекая в песню "Живи рок-н-ролл". Это очень дерзкое начало, сразу становится ясно, что просто посидеть на концерте не получится! Безусловно, будут сюрпризы - мы без них никуда! Песню "Супермен" также обновили - в новом виде ее можно услышать только на концертах. И к нам присоединился еще один гитарист - Рустам Чумарин, что тоже порадует нашу публику. Сейчас мы уже видим на наших концертах классную реакцию на нового участника, потому что живой звук еще одной гитары, безусловно, сносит. Вообще, думаю, что с годами группа "Мураками" приобрела новый насыщенный звук.

- А изменилось ли ваше отношение к музыке за эти годы?

- Наверное. Я стала более ответственной. За это время в группе произошли изменения, не раз менялся состав, каждый из музыкантов добавлял что-то свое в нашу музыку. Мы благодарны всем, кто работал с нами, кто привнес что-то настоящее.

Отношения к музыке внутри коллектива тоже изменилось. Мы все стали более ответственными за каждое слово, за каждую ноту - на репетициях это хорошо ощущается. Наш художественный руководитель Раиль Латыпов внимательно доносит до каждого музыканта, что необходимо сделать в наших песнях. Работа над музыкой радует каждого в группе.

- А стиль трансформировался?

- Конечно, мы менялись. И можно посмотреть на развитие "Мураками" по альбомам: вот "Кислород" - он совсем легкий, старые песни альбома "Телеграмма" тяжелее. Мы просто делаем то, что нам нравится, и так было всегда. Мы не определяем себя принадлежащими к какому-то определенному стилю (только рок или только поп) - мы делаем то, что нам по душе.

Здорово, что нашим поклонникам это тоже нравится, мы радуемся, когда они отрываются вместе с нами, ждут ту или иную песню, мы понимаем, что мы вместе, на одной волне.

- Судя по вашему ответу, у группы "Мураками" очень благодарные и доверительные отношения с аудиторией.

- Мы очень любим нашу аудиторию! На мой взгляд, она особенная - думающая, приятная, теплая и родная. Это очень здорово, когда с помощью музыки у нас есть возможность общаться на одном языке, и неважно, сколько кому лет.

На днях у нас был концерт, где мы вместе пели с совсем юными поклонниками, которым 12 и даже 5 лет. Они приходят со своими родителями и с бабушками. Мы можем отрываться вместе, и нет никаких границ. Группа "Мураками" объединяет разные поколения - от этого становится на душе теплей и радостней. Мы очень ценим каждого, кто приходит к нам на концерты, потому что для нас очень важно то время, которое мы проводим вместе. Часто мы даже узнаем в зале ребят, которые приезжают к нам из других городов. Недавно в Москву на наш музыкальный перформанс приехали поклонники из Краснодара, Рязани и других городов. Это очень ценно.

Кстати, у нас есть поклонник Александр из Самары. Он уже был в этом году на наших концертах - приезжал на наш первый концерт тура в Пушкино. В общем, побывал на более чем 50 наших выступлениях. Я его уже узнаю, он приезжает в любой город - и я могу сказать со сцены: "Самара с нами, спасибо!" Мне так приятно это произносить.

- Не задумывались когда-нибудь, что стоило выбрать другой путь? Не жалеете, что посвятили свою жизнь музыке?

- Конечно, нет. Если я так долго этим занимаюсь, то значит, что мне это нравится. Каждый музыкант группы "Мураками" занимается тем делом, о котором мечтал. Мы сейчас едем с фотосессии и понимаем, что даже там мы поем с гитарой, веселимся, нам классно, нам хорошо вместе. Это очень важно - иметь такой коллектив, в котором каждого хочется обнять, делать такое дело, от которого внутри дзинькает, заниматься действительно настоящим ремеслом. И радоваться потому, что ты с теми, кто тебя понимает с полуслова, полувзгляда, с полуноты, с полутона.