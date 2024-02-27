29 пьяных водителей попались сотрудникам ГИБДД за понедельник в Самарской области

В понедельник, 26 февраля, в Самарской области задержали 29 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же автоинспекторы выявили 400 нарушений ПДД, в том числе 18 нарушений правил перевозки детей.
Также за сутки произошло два ДТП с пострадавшими (пострадали двое).
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вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
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