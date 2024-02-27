29 пьяных водителей попались сотрудникам ГИБДД за понедельник в Самарской области

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В понедельник, 26 февраля, в Самарской области задержали 29 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области