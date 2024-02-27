ВТБ внедряет машинное обучение для анализа и предоставления кредитов застройщикам по всей стране

Система базируется на платформе геоаналитики, которая позволяет сопоставлять более тысячи слоев данных из различных сфер, включая банковскую, телекоммуникационную и цифровую. Оценка рыночной стоимости новых объектов недвижимости играет ключевую роль в процессе принятия решений о предоставлении кредитов. Эта система помогает увеличить оперативность обработки заявок на кредитование застройщиков и обеспечивает более точные и объективные данные. Использование системы позволяет сократить время обработки заявок с месяца до 10 дней, что очень важно для застройщиков. Система принимает во внимание региональные особенности и изменения на рынке, включая изменение инфраструктуры и цен.

"Программа учитывает множество факторов и показывает независимую от экспертного мнения оценку, что играет важную роль в общем процессе согласования сделки всеми участвующими в процессе подразделениями. Наиболее значимые конкурентные преимущества сервис даёт в ситуации, когда строящийся жилой объект не имеет рядом аналогов, и оценить его, используя только метод сравнения с похожими соседствующими объектами, невозможно" — рассказал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент банка в рамках Стратегической недели ВТБ.