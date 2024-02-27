ВСК: россияне стали чаще страдать от вредных привычек

За последние 2 года число россиян, имеющих вредные привычки, сократилось до 37% (с 47% в 2020 году). В то же время, 44% жителей нашей страны признались в наличии проблем со здоровьем из-за неправильного образа жизни. Среди наиболее распространенных вредных привычек не только алкоголь и курение, но и переедание. На фоне данной тенденции растет и посещаемость профильных врачей — пульмонологов, наркологов, диетологов. Специалисты Федерального научно-клинического центра ФМБА России совместно со Страховым Домом ВСК проанализировали, как изменилось отношение россиян к своему здоровью и вредным привычкам.

Согласно опросу ФНКЦ ФМБА России, в наличии тех или иных вредных привычек в 2023 году признались 44% россиян — это на 10 п. п. меньше, чем в 2020 году. Особенно ярко данная тенденция прослеживается среди мужчин — среди них ведут неправильный образ жизни 43% опрошенных (против 54% в 2020 году). При этом 44% россиян в 2023 году жаловались на проблемы со здоровьем из-за наличия вредных привычек — для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял чуть менее 41%.

В перечень самых распространенных пристрастий россиян в 2023 году вошли: избыточное потребление сладкого (36% респондентов), переедание (36%), злоупотребление алкоголем (27%), курение сигарет (24%), курение вейпов (16%), курение кальянов (12%), регулярное потребление энергетических напитков (11%). Среди молодежи (до 35 лет) наиболее распространено курение вейпов, кальянов и энергетические напитки. Тогда как представители более старшего поколения зависят от курения сигарет и потребления алкоголя.

Подтверждают негативные тенденции и в Страховом Доме ВСК. Так, в 2023 году число обращений к наркологам (в рамках ДМС) выросло на 20%. Также среди пациентов стабильно востребованы пульманологи и диетологи. В основном на проблемы с легкими в 2023 году жаловались мужчины — 47% (против 45% годом ранее). Также на мужчин приходится подавляющая доля проведенных консультаций врачами-наркологами — 79% (против 75% ранее). Женщины удерживают лидерство по числу обращений к диетологам, и число пациенток только растет — в 2023 году на них пришелся 71% приемов (58% в 2022 году).

"Согласно исследованию ФНКЦ ФМБА России, пандемия недостаточно мотивировала россиян бросать курить. В 2023 году об избавлении от вредного пристрастия заявили 15% респондентов (в 2020 году аналогичный показатель был равен 20%). Схожая ситуация и с алкогольной зависимостью — от этой привычки отказались 13% опрошенных (против 20% тремя годами ранее)", — добавил Сергей Ложкин, Врач — пульмонолог ФНКЦ ФМБА России.

При этом немного сократилось количество выкуриваемых в день сигарет — до 14 штук в день. Больше всего курят представители старшего поколения — больше 17 сигарет в день россияне старше 50 лет, больше 16 в день — респонденты в возрасте 36-50 лет. Средний стаж российского курильщика составляет более 15 лет — 64%. Среди мужчин этот показатель еще выше — 86%.

По оценкам ВСК, пациенты, страдающие из-за вредных привычек, постепенно "молодеют". Если в 2022 году средний возраст россиянина с проблемами лишнего веса составлял 42 года, то в 2023 году уже 41 год. Аналогично и с пациентами пульманологов — их средний возраст сократился с 48 лет до 47 лет. К наркологам преимущественно обращаются россияне в возрасте 43 лет.

В 2023 году к пульмонологам чаще всего обращались (в порядке убывания) жители столичного региона и Санкт-Петербурга, Новосибирской, Тульской, Свердловской, Самарской и Челябинской областей. Самое высокое число приемов нарколога было зафиксировано в Республике Коми, Ростовской области, Краснодарском, Пермском и Приморском крае, Томской области. Чаще всего с проблемами с лишним весом сталкивались жители Москвы, Тюменской области, Свердловской области и Татарстана.

*Методология исследования — аналитика подготовлена на основе: