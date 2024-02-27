Юная вокалистка из Самары прошла в полуфинал всероссийского ТВ-проекта "Талант года"

8-летняя Алина Чараева из Самары стала полуфиналистом всероссийского проекта "Талант года" на телеканале "Уникум" ("Детский"), благодаря которому талантливые детские коллективы и юные исполнители разных жанров могут продемонстрировать свое творчество всей стране.

В конкурсе, первый этап которого проходил заочно, в онлайн-формате, участвовало несколько тысяч детей. На полуфинал в Москву пригласили около 40 участников. Среди них оказалась 8-летняя Алина Чараева, единственная участница из Самары. Девочка покорила сердца жюри, исполнив "Кукушку" Виктора Цоя.

"Это телевизионный конкурс, который проходит сезонами. Талантливые дети - вокалисты, танцоры, представители циркового искусства, гимнасты - могут попасть на съемки раз в несколько месяцев, - рассказала Волга Ньюс мама Алины Евгения Чараева. - На съемки отводится несколько дней, для каждой из возрастных групп. В нашей возрастной группе полуфинал прошел 12 февраля. Из Самары мы были единственными".

По условиям, чтобы попытаться пройти в полуфинал, нужно было записать и отправить видео-заявку, на которой ребенок должен петь вживую, без фонограммы и "бэка".

"Любая подготовка к конкурсу или концерту - это долгая и нудная история с отработкой множества технических моментов, от постановки голоса до сценического костюма и образа, с бесконечными репетициями. Дочь занимается вокалом четыре раза в неделю, столько же - профессиональными танцами. Все это нужно совмещать со школой и другими домашними увлечениями. Но петь она очень любит, поэтому домашние тренировки у нас ежедневные: Стоя перед зеркалом, Алина может часами отрабатывать номер", - продолжает Евгения Чараева.

Для Алины этот телепроект - не первый. Девочка уже выступала на сцене "Крокус Сити Холл" с Валерием Меладзе, на концерте в Кремле, где участвовали Лариса Гардьера и другие звезды эстрады. Кроме того, как рассказывает мама, она участвовала в аналогичных телепроектах, в том числе в шоу "Взлетная полоса" на телеканале DMC MUSIC TV.

Самое тяжелое в подобных конкурсах, признается собеседница Волга Ньюс, - ожидание ответа от организаторов.

"После того как мы отправили заявку, прошел почти месяц. Все это время мы не переставали волноваться и верить, - говорит Евгения. - Заявку мы отправляли еще в начале осени в 2023 году. В ноябре должны были ехать на съемки, но Алина серьезно заболела. Мы были вынуждены отказаться, однако организаторы предложили перенести проход в полуфинал на следующий сезон. За это им огромное спасибо, пошли нам навстречу".

В пятерку финалистов Алина не попала, но останавливаться на достигнутом, по словам матери, не собирается.

"Конкуренция была мощная. Вообще, в полуфинале оказались очень интересные дети с классными номерами, хорошей актерской подачей, яркими образами. Наверное, сейчас это даже хорошо, что мы не дошли до финала, не словили "звезду" и продолжаем работать над собой. Это "точка роста". Сделай определенные выводы и работай дальше, проанализировав, чего не хватило в образе и подаче материала", - заключила Евгения Чараева.