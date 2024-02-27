В Самарской области мессенджеры обогнали по популярности соцсети

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов Самарской области в Интернете. C ноября по февраль клиенты Tele2 использовали 21 ПБ мобильного интернета. На социальные сети, мессенджеры, навигаторы, карты и видеохостинг уходит 10% от всего трафика в сети мобильного оператора. Остальной трафик задействуют сайты, приложения, онлайн-игры и онлайн-кинотеатры. Жители крупных городов Самарской области чаще пользуются мессенджерами, в сельской местности предпочитают социальные сети.
Наиболее востребованным интернет-ресурсом среди соцсетей, мессенджеров и видеохостингов у абонентов Tele2 в Самарской области стал Telegram, на него приходится 38% трафика, вторым по популярности оказался TikTok (33%), замыкает тройку лидеров VK (13%). Также 8,3% трафика уходит на Youtube, 1,7% на "Одноклассники" и 2,8% на Rutube. Традиционные мессенджеры Viber и WhatsApp используют 1,8%, приложения Яндекс.Карты и навигатор задействуют скромные 0,1% трафика.
Аналитики Tele2 также отмечают тенденцию: цифровые предпочтения в крупных городах (с численностью более 60 тысяч человек) отличаются от привычек жителей области. Горожане предпочитают мессенджеры, жители сельской местности - социальные сети. Так, в Самаре и Тольятти абоненты регулярно используют Telegram, на него приходится 40,3% трафика. Самые активные поклонники TikTok живут в Кинеле, Октябрьске и Большой Черниговке, в социальной сети они расходуют 41% трафика, на Telegram распределяется только 28%.
Большинство доступных для подключения тарифных планов Tele2 включают бесплатный трафик в Telegram, Viber, WhatsApp, TikTok, Rutube, VK, "Одноклассниках".
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