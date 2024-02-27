16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник" Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела В самарском метро появился вагон финансовой грамотности

Банки Финансы

Константин Басманов: доля МСП, пользующихся мерами господдержки, за 5 лет удвоилась

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 103
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Доля предпринимателей, которые пользуются мерами государственной поддержки, увеличилась в два раза за последние пять лет. Об этом сказал Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ, на форуме "Мой бизнес", выступая на панельной дискуссии "Аккумулирование разнонаправленных ресурсов для расширения мер поддержки МСП".

"Согласно регулярному исследованию деловых настроений бизнеса, которое проводит ПСБ совместно с Опорой России, за последние несколько лет мы отметили двукратный рост числа предпринимателей, обратившихся за государственной поддержкой. При этом набор стимулирующих решений и льгот для бизнеса, которые востребованы предпринимателями, не ограничивается только финансированием текущей деятельности. Им также интересна отсрочка от уплаты страховых взносов, льготные программы инвестиционного кредитования, субсидии — как на развитие производства, так и на трудоустройство льготных категорий граждан, и другие меры поддержки", — сказал Константин Басманов. Он также обозначил актуальные вопросы для бизнеса на текущий год, требующие решения. Среди них — дефицит кадров, ВЭД, выход на маркетплейсы и участие в госзакупках.

По мнению Константина Басманова, для решения таких вопросов можно проводить консультации предпринимателей в центрах "Мой бизнес", которые выступают единой площадкой для открытия и развития своего дела по принципу "одного окна".

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3