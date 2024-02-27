В Самарской области оштрафовали подрядчика, сорвавшего контракт на расселение аварийного жилья

В Безенчукском районе Самарской области дисквалифицировали директора фирмы-подрядчика, выполнявшей муниципальный контракт. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее администрация района заключила с ООО "СЗ СК Гарант" контракты на приобретение квартир для переселения людей из аварийного жилья. В итоге подрядчик так и не смог передать в срок необходимые помещения.

В отношении юридического лица и его директора возбудили административные дела. В результате фирму оштрафовали на 1,4 млн руб., а директора дисквалифицировали на 1 год.