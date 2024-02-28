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Страхование Финансы

ВСК: в Москве вандалов в 4 раза больше, чем в Питере

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2023 года 50% обращений по каско в Страховой Дом ВСК поступило в связи с ДТП на дорогах (48% в 2022 году). Еще 32% пришлось на страховые случаи по риску "бой стекол". Также в прошлом году авто россиян получали повреждения из-за действий вандалов, стихийных бедствий, недорожных происшествий (ЧП на парковках и пр.).

Несмотря на то что на долю недорожных происшествий пришлось не более 1% обращений по каско в 2023 году, в целом их число выросло по сравнению с 2022 годом в 2 раза.

Одной из самых распространённых причин обращений в страховую компанию в 2023 году была замена стекол (32%). Чаще всего за подобным ремонтом обращались владельцы автомобилей Toyota (11%), ВАЗ (8%), Hyundai и Kia (по 7%), Volkswagen (6%), Mercedes-Benz (5%) и BMW (4,2%). Средняя стоимость ремонта составила 6 тыс. рублей.

Еще одной частой причиной повреждения авто в 2023 году стали стихийные бедствия — число обращений по данному риску увеличилось на 6% по сравнению с 2022 годом. Регионами-лидерами по количеству подобных страховых случаев стали: Новосибирская область (30%), Ростовская область (17%), Омская область (10%), Краснодарский край (8%) и Чувашия (5%). Средняя выплата по данному риску (либо стоимость ремонта авто) составляет 200 тыс. рублей.

На долю вандализма в 2023 пришлось чуть менее 7% обращений в связи с повреждениями авто. При этом общее число происшествий из-за противоправных действий третьих лиц снизилось минимум на 30% в сравнении с 2023 годом. В среднем, ущерб от действий вандалов оценивается в 81 тыс. рублей. Наибольшее число граждан, наносящих вред чужим автомобилям, проживает в Москве и Московской области (47% обращений по данному риску), Санкт-Петербурге (10%), Краснодарском крае (4%), Воронежской области (2,4%), Самарской области (3%).

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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