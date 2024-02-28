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ВТБ: к концу 2026 года банк на 40% увеличит кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ планирует до конца 2026 года на 40% увеличить кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса при росте клиентской базы в 1,5 раза. Об этом сообщил в рамках "Стратегической недели ВТБ" заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.

Топ-менеджер отметил, что развитие бизнеса и поддержка трансформации экономики станут приоритетами для ВТБ в ближайшие три года. Банк нацелен на создание гибких и выгодных условий кредитования и обеспечение равного доступа к финансированию как в рамках программ господдержки, так и собственных предложений.

ВТБ продолжит поддерживать крупные инфраструктурные и промышленные проекты по всей стране, а также предложит малому бизнесу доступные кредиты с прозрачными условиями.

"К 2026 году банк планирует увеличить кредитный портфель для среднего и малого бизнеса в 1,4 раза. В условиях текущего уровня ставок предприниматели могут получить у нас индивидуальные, подобранные с помощью глубокой отраслевой экспертизы банка решения, а после смены цикла денежно-кредитной политики регулятора им будут доступны программы рефинансирования для снижения долговой нагрузки", − сообщил Денис Бортников.

Кредитный портфель ВТБ в сегменте СМБ по итогам 2023 года превысил 3,1 трлн рублей, рост составил 27%, что выше темпов роста рынка корпоративного кредитования. Доля льготных программ в общем кредитном портфеле ВТБ в сегменте СМБ превышает 22%.

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