В Самаре состоится финал Российско-иранского творческого марафона "Культурная дипломатия"

В четверг, 29 февраля, в 11:00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (г. Самара, ул. Куйбышева, 151) состоится финал Российско-иранского творческого марафона "Культурная дипломатия".

Напомним, творческий марафон проводился с ноября по декабрь 2023 г. и состоял из трех творческих конкурсов в трех возрастных группах: конкурс изобразительного творчества "Тысяча и одна ночь", конкурс чтецов "Наследие Омара Хайяма", исторический конкурс, посвященный 80-й годовщине Тегеранской конференции.

Марафон проводится с целью развития и укрепления двусторонних связей между Россией и Исламской Республикой Иран, изучения истории, культуры двух стран и в связи с 80-летием проведения Тегеранской конференции.

Уникальность проекта "Российско-иранский творческий марафон "Культурная дипломатия" заложена в самой истории - 80 лет назад прошла Тегеранская конференция, подготовка к которой происходила в военном Куйбышеве, когда в 1941-1943 годах город стал запасной столицей СССР. Значение встречи глав государств антигитлеровской коалиции в Тегеране огромно, именно она во многом определила послевоенное развитие всего мира. Этот исторический факт лег в основу дальнейшего культурного взаимодействия между Россией и Ираном, которое актуально до сих пор.

Организаторами марафона являются Фонд социального развития "Надежда", РО "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, Самарский Дворец детского и юношеского творчества. Партнерами выступили Отделение Российского Исторического Общества в Самарской области, Самарская областная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, Центр консультационных услуг "Иранцы за рубежом". Проект реализуется при поддержке министерства образования и науки Самарской области.

В финальном мероприятии марафона примут участие учащиеся школ Самарской области (муниципальных районов Кинель-Черкасский, Челно-Вершинский, Сергиевский, Ставропольский, Большеглушицкий, Волжский, Красноярский, Кошкинский и городских округов Похвистнево, Сызрань, Кинель, Жигулевск, Тольятти, Самара), присылавшие свои работы на конкурс изобразительного творчества "Тысяча и одна ночь" и конкурс чтецов "Наследие Омара Хайяма", а также студенты исторических факультетов Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева и Самарского государственного социально-педагогического университета, присылавшие свои работы на исторический конкурс.

На рассмотрение жюри, в состав которого вошли представители ГБОУ ДО СО СДДЮТ, Фонда социального развития "Надежда", педагоги школ и творческих объединений, преподаватель кафедры театральной режиссуры СГИК, научные работники Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, поступило более 300 заявок. В результате работы жюри были определены 21 лауреат 1, 2, 3 степени по соответствующим номинациям и возрастным группам. Финалисты Поэтического конкурса прочтут произведения Омара Хайяма, Исторического конкурса - представят свои доклады, а работы лауреатов и участников Художественного конкурса будут представлены на выставке детских художественных работ в Самарском Дворце детского и юношеского творчества. Также в программе финального мероприятия марафона запланирована концертная программа творческих коллективов Дворца детского и юношеского творчества, школы №16, молодежной общественной организации "Молодая гвардия", Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации, лицея государственной службы и правоохранительных органов.