В Самаре состоится финал Российско-иранского творческого марафона "Культурная дипломатия"

В четверг, 29 февраля, в 11:00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества (г. Самара, ул. Куйбышева, 151) состоится финал Российско-иранского творческого марафона "Культурная дипломатия".
Напомним, творческий марафон проводился с ноября по декабрь 2023 г. и состоял из трех творческих конкурсов в трех возрастных группах: конкурс изобразительного творчества "Тысяча и одна ночь", конкурс чтецов "Наследие Омара Хайяма", исторический конкурс, посвященный 80-й годовщине Тегеранской конференции.
Марафон проводится с целью развития и укрепления двусторонних связей между Россией и Исламской Республикой Иран, изучения истории, культуры двух стран и в связи с 80-летием проведения Тегеранской конференции.
Уникальность проекта "Российско-иранский творческий марафон "Культурная дипломатия" заложена в самой истории - 80 лет назад прошла Тегеранская конференция, подготовка к которой происходила в военном Куйбышеве, когда в 1941-1943 годах город стал запасной столицей СССР. Значение встречи глав государств антигитлеровской коалиции в Тегеране огромно, именно она во многом определила послевоенное развитие всего мира. Этот исторический факт лег в основу дальнейшего культурного взаимодействия между Россией и Ираном, которое актуально до сих пор.
Организаторами марафона являются Фонд социального развития "Надежда", РО "Российское военно-историческое общество" в Самарской области, Самарский Дворец детского и юношеского творчества. Партнерами выступили Отделение Российского Исторического Общества в Самарской области, Самарская областная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, Центр консультационных услуг "Иранцы за рубежом". Проект реализуется при поддержке министерства образования и науки Самарской области.
В финальном мероприятии марафона примут участие учащиеся школ Самарской области (муниципальных районов Кинель-Черкасский, Челно-Вершинский, Сергиевский, Ставропольский, Большеглушицкий, Волжский, Красноярский, Кошкинский и городских округов Похвистнево, Сызрань, Кинель, Жигулевск, Тольятти, Самара), присылавшие свои работы на конкурс изобразительного творчества "Тысяча и одна ночь" и конкурс чтецов "Наследие Омара Хайяма", а также студенты исторических факультетов Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева и Самарского государственного социально-педагогического университета, присылавшие свои работы на исторический конкурс.
На рассмотрение жюри, в состав которого вошли представители ГБОУ ДО СО СДДЮТ, Фонда социального развития "Надежда", педагоги школ и творческих объединений, преподаватель кафедры театральной режиссуры СГИК, научные работники Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королева, поступило более 300 заявок. В результате работы жюри были определены 21 лауреат 1, 2, 3 степени по соответствующим номинациям и возрастным группам. Финалисты Поэтического конкурса прочтут произведения Омара Хайяма, Исторического конкурса - представят свои доклады, а работы лауреатов и участников Художественного конкурса будут представлены на выставке детских художественных работ в Самарском Дворце детского и юношеского творчества. Также в программе финального мероприятия марафона запланирована концертная программа творческих коллективов Дворца детского и юношеского творчества, школы №16, молодежной общественной организации "Молодая гвардия", Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации, лицея государственной службы и правоохранительных органов.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.