"Сбер" получил финансовый эффект от внедрения ИИ в 350 млрд рублей в 2023 году

Сбербанк по итогам 2023 года получил положительный финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта, говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.
"Финансовый эффект от применения ИИ-технологий достиг 350 миллиардов рублей в 2023 году, а за последние три года составил более 900 миллиардов рублей", — сообщил Сбербанк.
Российские компании сейчас активно развивают технологии искусственного интеллекта. Например, на финансовом рынке искусственный интеллект применяется в крупных компаниях, по крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных.
В Сбербанке сейчас несколько проектов по развитию искусственного интеллекта. Так, банк запустил нейросеть GigaChat, и в 2024 году рассчитывает получить не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта только от нее. Также банк начал разработку собственных антропоморфных роботов.
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