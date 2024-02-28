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Александр Ведяхин: по итогам 2023 года портфель ответственного финансирования Сбера превысил 2,89 трлн рублей

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель председателя правления Сбербанка принял участие в семинаре по ответственному финансированию стран БРИКС.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в семинаре по финансированию устойчивого развития, который Банк России провел для центральных банков стран БРИКС. В этом году Российская Федерация председательствует в альянсе.

Одним из ключевых фокусов повестки устойчивого развития стран международного объединения остаётся финансирование климатических и адаптационных проектов, реализуемых на пространстве БРИКС. Так, совокупный объём необходимого финансирования климатических и адаптационных проектов на пространстве БРИКС оценивается в 6–8 трлн долларов в год. И как отметил Александр Ведяхино, в вопросах развития инструментов ответственного финансирования особенно важна вовлечённость центральных банков и регуляторов.

"По итогам 2023 года портфель ответственного финансирования Сбера удвоился и превысил 2,89 трлн рублей. Ожидается, что к 2026 году он вырастет ещё на 40%. Как лидер национальной повестки устойчивого развития, банк готов делиться своей экспертизой в том числе по практикам ответственного финансирования и открыт для сотрудничества как на федеральном, так и на межгосударственном уровнях. В первую очередь в рамках ответственного финансирования на пространстве БРИКС необходимо обсуждать проекты, направленные на снижение углеродного следа, повышение энергоэффективности и развитие зелёных технологий", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ответственное финансирование является одним из приоритетных направлений деятельности Сбера в области устойчивого развития. Банк поддерживает клиентов и партнёров в различных бизнес-сегментах и отраслях в их ESG-трансформации с помощью финансовых и нефинансовых ESG-продуктов, линейку которых регулярно совершенствует и обновляет. Сегодня Сбер также участвует в формировании отраслевых подходов, методик и стратегий ответственного финансирования как на национальном, так и на международном уровне.

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