В Безенчукском, Камышлинском и Сызранском районах временно отключат свет 29 февраля и 1 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.02.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки, ул. Лесная, ул. Пушкина, ул. Почтовая;

29.02.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Ст. Усманово (ПАО "Мегафон").

29.02.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Ст. Усманово (ИП Сафин Р.Ф.)

29.02.2024 года с 10-30 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Демидовка (ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Осенняя);

01.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преображенка, ул. Украинская, ул. Дружбы народов;

пгт. Осинки, ул. Степная, ул. Молодёжная.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.