Самарские таможенники задержали партию немаркированных курток на 25 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию товара без необходимой маркировки.

В пункте пропуска Маштаково остановили фуру из Казахстана, в которой обнаружилось более 3 тыс. произведенных во Вьетнаме теплых спортивных курток и ветровок американского бренда. На них отсутствовали идентификационные коды Data Matrix. Согласно документам, партия стоимостью 25 млн руб. предназначалась для московского ТЦ.

Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171.1УК РФ ("Перевозка в целях сбыта товаров без маркировки в особо крупном размере").