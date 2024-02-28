Самарские таможенники задержали партию немаркированных курток на 25 млн рублей

Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию товара без необходимой маркировки.
В пункте пропуска Маштаково остановили фуру из Казахстана, в которой обнаружилось более 3 тыс. произведенных во Вьетнаме теплых спортивных курток и ветровок американского бренда. На них отсутствовали идентификационные коды Data Matrix. Согласно документам, партия стоимостью 25 млн руб. предназначалась для московского ТЦ.
Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171.1УК РФ ("Перевозка в целях сбыта товаров без маркировки в особо крупном размере").
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.