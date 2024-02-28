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Страхование Финансы

ВСК застраховал автомобили ГБУ СО "Самаралес"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили государственного бюджетного учреждения Самарской области "Самаралес".

Страховая защита действует до конца 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 300 транспортных средств. Стоимость контракта составила более 370 тыс. рублей.

ГБУ СО "Самаралес" проводит лесовосстановительные и лесозащитные работы на территории Самарской области, улучшает их санитарное состояние, предупреждает и ликвидирует пожары, укрепляет материально-техническую базу.

В состав учреждения входят 15 управлений: Безенчукское, Камышлинское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Клявлинское, Красноярское, Новобуянское, Похвистневское, Рачейское, Самарское, Сергиевское, Ставропольское, Шенталинское, Шигонское, ЦПКиО.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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