ВСК застраховал автомобили ГБУ СО "Самаралес"

Самарский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили государственного бюджетного учреждения Самарской области "Самаралес".

Страховая защита действует до конца 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 300 транспортных средств. Стоимость контракта составила более 370 тыс. рублей.

ГБУ СО "Самаралес" проводит лесовосстановительные и лесозащитные работы на территории Самарской области, улучшает их санитарное состояние, предупреждает и ликвидирует пожары, укрепляет материально-техническую базу.

В состав учреждения входят 15 управлений: Безенчукское, Камышлинское, Кинельское, Кинель-Черкасское, Клявлинское, Красноярское, Новобуянское, Похвистневское, Рачейское, Самарское, Сергиевское, Ставропольское, Шенталинское, Шигонское, ЦПКиО.