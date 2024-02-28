Три человека попали в больницу после ДТП с внедорожником и легковушкой в Самаре

В среду, 28 февраля, в Самаре в ДТП попал 50-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:20 он ехал по ул. Академика Платонова в направлении ул. Шушенской. Напротив дома №207 по ул. Ново-Садовой на перекрестке автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 20-летнего парня.
В аварии пострадали водитель Lada и два пассажира Toyota. Всех их госпитализировали.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!