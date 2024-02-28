Три человека попали в больницу после ДТП с внедорожником и легковушкой в Самаре

В среду, 28 февраля, в Самаре в ДТП попал 50-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:20 он ехал по ул. Академика Платонова в направлении ул. Шушенской. Напротив дома №207 по ул. Ново-Садовой на перекрестке автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 20-летнего парня.

В аварии пострадали водитель Lada и два пассажира Toyota. Всех их госпитализировали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.