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ДТП Происшествия

Три человека попали в больницу после ДТП с внедорожником и легковушкой в Самаре

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 февраля, в Самаре в ДТП попал 50-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 12:20 он ехал по ул. Академика Платонова в направлении ул. Шушенской. Напротив дома №207 по ул. Ново-Садовой на перекрестке автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 20-летнего парня.

В аварии пострадали водитель Lada и два пассажира Toyota. Всех их госпитализировали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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