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Происшествия

Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке в связи с незаконным лишением инвалидности

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о нарушении прав инвалида в Самарской области.

Ранее к главе СК обратилась местная жительница в интересах мужа-инвалида. По словам женщины, в 2018 г. эксперты медико-социальной экспертизы внесли в документы недостоверные данные о его состоянии здоровья, из-за чего мужчина потерял статус инвалида и лишился льгот и выплат.

Сейчас статус инвалида у мужчины уже восстановлен, но вот виновных так и не привлекли к ответственности. СУ СК проводило проверку по этому факту. Теперь о ее результатах должны доложить руководителю ведомства.

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