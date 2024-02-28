Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке в связи с незаконным лишением инвалидности

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о нарушении прав инвалида в Самарской области.
Ранее к главе СК обратилась местная жительница в интересах мужа-инвалида. По словам женщины, в 2018 г. эксперты медико-социальной экспертизы внесли в документы недостоверные данные о его состоянии здоровья, из-за чего мужчина потерял статус инвалида и лишился льгот и выплат.
Сейчас статус инвалида у мужчины уже восстановлен, но вот виновных так и не привлекли к ответственности. СУ СК проводило проверку по этому факту. Теперь о ее результатах должны доложить руководителю ведомства.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.