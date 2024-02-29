В Самаре на ул. Коммунистической произошло ДТП с четырьмя машинами

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В среду, 28 февраля, в Самаре участницей ДТП стала 54-летняя женщина-водитель, ехавшая в 20:30 на автомобиле Hyundai Tucson по дворовому проезду ул. Коммунистической. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области