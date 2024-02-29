В Самаре на ул. Коммунистической произошло ДТП с четырьмя машинами

В среду, 28 февраля, в Самаре участницей ДТП стала 54-летняя женщина-водитель, ехавшая в 20:30 на автомобиле Hyundai Tucson по дворовому проезду ул. Коммунистической. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути напротив дома №14 по ул. Коммунистической она столкнулась с припаркованными машинами Lada Granta и Hyundai Solaris. Затем автомобиль Hyundai Solaris по инерции столкнулся с припаркованной иномаркой SsangYong.
Данных о пострадавших нет.
Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!