Автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев встретился с самарскими читателями

В среду, 28 февраля, в Самаре писатель Роберт Гараев представил книгу "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", по мотивам которой в конце 2023 года вышел нашумевший сериал. Встреча прошла в книжном магазине "Читай-город".

Книга Гараева документальная - она основана на архивных материалах и свидетельствах бывших участников казанских группировок тридцатилетней давности. "Казанский феномен" - это культура молодежных банд, подростковых группировок. Ее участники "делили асфальт" в драках район на район, занимались грабежами и убивали таких же ребят.

Достоверности книге придает и личность автора: сам Гараев состоял в группировке "Низы" на рубеже 1980-1990-х годов и может опираться на собственный опыт.

Роберт ответил на вопросы читателей, а автору самого креативного вопроса подарил свою книгу с автографом.

- Каково ваше самое яркое воспоминание со времен, когда вы состояли в группировке "Низы"?

- Первые сборы - время, когда ты еще не погрузился во всю эту систему, для меня это была настоящая романтизация криминала. После того как мы ответили на вопросы, почему-то спарринга не было - была картошка, разговоры за костром. За один вечер социальный статус поднялся сразу с "чушпана" до пацана, это было прикольно! Но на этом "прикольное" заканчивалось.

- Не было ли у вас опасения, что после выхода сериала дети начнут повторять за героями?

- Я верю в современную молодежь. Жизнь современного подростка проходит не во дворе, как раньше, а внутри мобильного телефона - там интереснее. Сейчас намного лучше развита инфраструктура - есть куда сходить и чем заняться. А трудные подростки всегда были и будут.

- В сериале "Слово пацана" была популярна фраза "Пацаны не извиняются". Что вы думаете по этому поводу?

- Эта фраза происходит от идеологемы "пацан всегда прав". Группировки - это квази-государства, у которых есть своя территория, понятия, экономика, внешняя политика. И главное - граждане, т.е. пацаны. Чушпаны - те, кто не входит в группировки, - не включены в эту систему. А так как пацан был участником этого сообщества, он считался "аристократией" на районе. Из всех правил мне больше всего не нравится, что пацан всегда прав, что можно обижать слабого. Я считаю, что не бывает людей, которые всегда правы. Если ты сделал что-то плохое - нужно задуматься.

Закончилась встреча автограф-сессией.

"Прекрасная встреча! - делится впечатлениями ее участница Диана Селькина. - Я давно мечтала на нее попасть, потому что в восторге от сериала, а книгу сейчас слушаю в аудио-формате. Так, как "Слово пацана", меня давно не потрясало так сильно. Роберт оставил только приятные впечатления о себе. Очень счастлива, что выиграла книгу!"