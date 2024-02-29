Самарский Роспотребнадзор: "Отказывать в перевозке такси не имеет права, но тарифы могут быть любыми"

В конце февраля в одном из самарских пабликов в соцсети "ВКонтакте" был опубликован пост, автор которого жаловалась на правила и расценки такси в Самарской области. По словам женщины, водитель, прибыв на вызов, отказался везти ее и ребенка из Тольятти до железнодорожного вокзала в Самаре.
"Такси "Яндекс" в черный список! Я в шоке! Первое фото - такси "Тольятти - Самара, жд вокзал" (автор привела в примере скрин, на котором зафиксирована стоимость - 3384 рубля. - Прим. ред.), второе фото - такси с Ладожского вокзала в Питере и до гостиницы (571 руб. - Прим. ред.). Цены! Даже если брать время дороги, то до ЖД вокзала Тольятти - Самара не больше 1500 руб. Так еще водители перед подъездом отказывались! Просто бросили меня с маленьким ребенком на морозе! - возмущается женщина. - Спасибо огромное другому такси! А "Яндекс" в Самарской области просто обнаглел! Жалобу в Роспотребнадзор я уже написала. Почему водители прямо перед людьми отказываются от поездки!"
В Управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, опубликовали ответ на жалобу и публикацию в соцсети. В ведомстве уточнили, сославшись на положения ст. 426 ГК РФ, что отказ коммерческой организации от заключения публичного договора не допускается.
"В соответствии с положениями ст. 426 ГК РФ коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Таким образом, отказ коммерческой организации от заключения публичного договора не допускается, - отметили в Роспотребнадзоре. - Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с отказом от оказания услуги. На основании вышеизложенного, вы вправе обратиться в службу поддержки "Яндекс.Такси" с изложением своих требований".
Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что, в соответствии с законом "О защите прав потребителей", потребитель имеет право предъявить иск по месту жительства, или по месту пребывания, или по месту нахождения ответчика.
"При этом в соответствии с п. 3 данной статьи и подп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав", - сообщили в Управлении.
А вот тарифы, отметили в Роспотребнадзоре, перевозчик вправе устанавливать самостоятельно.
"Тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфорта и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчиками, если иное не указано в договоре со службой заказа легкового такси. То есть перевозчики вправе устанавливать цены самостоятельно в зависимости от конъюнктуры рынка и экономической целесообразности", - заключили в ведомстве.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.