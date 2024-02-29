Самарский Роспотребнадзор: "Отказывать в перевозке такси не имеет права, но тарифы могут быть любыми"

В конце февраля в одном из самарских пабликов в соцсети "ВКонтакте" был опубликован пост, автор которого жаловалась на правила и расценки такси в Самарской области. По словам женщины, водитель, прибыв на вызов, отказался везти ее и ребенка из Тольятти до железнодорожного вокзала в Самаре.

"Такси "Яндекс" в черный список! Я в шоке! Первое фото - такси "Тольятти - Самара, жд вокзал" (автор привела в примере скрин, на котором зафиксирована стоимость - 3384 рубля. - Прим. ред.), второе фото - такси с Ладожского вокзала в Питере и до гостиницы (571 руб. - Прим. ред.). Цены! Даже если брать время дороги, то до ЖД вокзала Тольятти - Самара не больше 1500 руб. Так еще водители перед подъездом отказывались! Просто бросили меня с маленьким ребенком на морозе! - возмущается женщина. - Спасибо огромное другому такси! А "Яндекс" в Самарской области просто обнаглел! Жалобу в Роспотребнадзор я уже написала. Почему водители прямо перед людьми отказываются от поездки!"

В Управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, опубликовали ответ на жалобу и публикацию в соцсети. В ведомстве уточнили, сославшись на положения ст. 426 ГК РФ, что отказ коммерческой организации от заключения публичного договора не допускается.

"В соответствии с положениями ст. 426 ГК РФ коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Таким образом, отказ коммерческой организации от заключения публичного договора не допускается, - отметили в Роспотребнадзоре. - Потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с отказом от оказания услуги. На основании вышеизложенного, вы вправе обратиться в службу поддержки "Яндекс.Такси" с изложением своих требований".

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что, в соответствии с законом "О защите прав потребителей", потребитель имеет право предъявить иск по месту жительства, или по месту пребывания, или по месту нахождения ответчика.

"При этом в соответствии с п. 3 данной статьи и подп. 4 п. 2 ст. 333.36 НК РФ при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав", - сообщили в Управлении.

А вот тарифы, отметили в Роспотребнадзоре, перевозчик вправе устанавливать самостоятельно.

"Тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфорта и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчиками, если иное не указано в договоре со службой заказа легкового такси. То есть перевозчики вправе устанавливать цены самостоятельно в зависимости от конъюнктуры рынка и экономической целесообразности", - заключили в ведомстве.