ХК "Ладья" обыграл "Авто"

Игроки "Ладьи" на домашней площадке одолели "Авто" и повели в серии.

В преддверии первого поединка в рамках плей-ин в составе тольяттинцев произошла только одна незначительная перестановка - пятерка Петра Михальченко поменялась местами в заявочном листе с пятеркой Кирилла Гаврилова.

Подопечные Сергея Лопушанского лихо ворвались в матч и в самом дебюте смогли забить, но гол в итоге не был засчитан после видеопросмотра, так как арбитры усмотрели, что Данил Бородин в момент атаки сыграл высоко поднятой клюшкой. В дальнейшем стартовый напор "Ладьи" постепенно сошел на нет, хотя это им не помешало на 13-й минуте открыть счет уже в рамках правил - Владислав Рвачев перехватил шайбу в зоне "Авто" и тут же поразил ближний угол. 1:0.

Отыгрались екатеринбуржцы только к середине встречи, когда Владиславу Раздьяконову со средней дистанции удался меткий выстрел прямо в "девятку" - 1:1. Однако еще до перерыва хоккеисты "Ладьи" с лихвой компенсировали эту неудачу. Сначала Андрей Шалимов воспользовался суматохой на чужом пятаке и запустил снаряд в створ, а за 36 секунд до завершения периода Дмитрия Иванов отлично сработал на добивании после броска Александра Государева. 3:1.

В заключительной трети коллектив из Екатеринбурга постепенно прибрал инициативу к своим рукам и все более настойчиво лез на оборонительные порядки "Ладьи", но Данила Овчарик несколько раз выручал своих партнеров. В концовке матча "Авто" пошел ва-банк, заменив голкипера шестым полевым игроком, в результате чего дубль оформил Владислав Раздьяконов, подправивший шайбу в цель после наброса партнера по команде. 3:2. Однако тольяттинцы не позволили сопернику добиться большего и удержали победный исход - счет в серии стал 1:0.

Выяснять отношения "Ладья" и "Авто" продолжат 2 марта в Екатеринбурге.