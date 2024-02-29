Новикомбанк рассказал предпринимателям Тольятти о льготном кредитовании и цифровых финансовых активах

Эксперты опорного банка Госкорпорации Ростех и гарантийного фонда Самарской области познакомили предпринимателей Самарской области со способами привлечения льготного финансирования. Общение с бизнесом прошло в Тольятти в рамках конференции "Действующие меры государственной поддержки и льготные программы Новикомбанка для промышленных предприятий и объектов МСП. ЦФА — новый инструмент для привлечения финансирования".

Конференция прошла в Торгово-промышленной палате городского округа Тольятти в формате круглого стола. В мероприятии приняли участие представители около 20 компаний региона, большую часть из которых в связи со спецификой региона составили производители и поставщики автокомпонентов. Им были представлены различные способы привлечения финансирования, в том числе с использованием мер господдержки.

Продуктовая линейка Новикомбанка весьма разнообразна, в том числе и благодаря сотрудничеству с региональным и федеральным фондами развития промышленности. Фонды обеспечивают предоставление льготных займов на реализацию проектов разработки и внедрения перспективных технологий, производство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. Об этом на конференции рассказала генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области — управляющей организации Государственного фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

Теме поддержки субъектов предпринимательства и льготным программам Новикомбанка было посвящено выступление директора по работе с МСБ филиала банка в Тольятти Владимира Баранова. У участников круглого стола вызвали большой интерес кредиты с использованием механизма "зонтичного" поручительства Корпорации МСП, а также промышленная ипотека. Последняя программа позволяет промышленным предприятиям получать кредиты на приобретение производственных площадей для запуска или расширения бизнеса. Льготная процентная ставка составляет 5% годовых, а для инновационных технологических компаний, включенных в соответствующий реестр, — 3% годовых.

О новом финансовом инструменте — Цифровых финансовых активах (ЦФА) — рассказал на конференции директор департамента организации финансирования на рынке капитала Новикомбанка Валерий Голованов. В настоящий момент наиболее востребованы ЦФА в форме прав на денежные требования. С их помощью предприятия могут оперативно получать ликвидность, необходимую для поддержания текущей деятельности. Благодаря возможности дробления данный инструмент позволяет участвовать в финансировании компаний физическим и юридическим лицам.

Екатерина Рузанова, начальник отдела розничного бизнеса филиала Новикомбанка в Тольятти, рассказала о привлекательности зарплатного проекта для организаций и их сотрудников, которым банк предлагает социально-платежную карту работника Ростеха. Она дает доступ держателю к льготным программам кредитования, бонусам, кешбэку и скидкам от партнеров. А предприятия тем самым получают возможность укреплять свой кадровый потенциал и решать вопрос дефицита кадров, о котором говорили и многие участники круглого стола, и президент ТПП Тольятти Виктор Шамрай.

"В отношении своих клиентов Новикомбанк придерживается политики партнерства, предлагая различные инструменты финансирования деятельности как крупных предприятий, так и малого и среднего бизнеса. Наша экспертность, сотрудничество с фондами и институтами развития, аккредитация во всех механизмах льготного кредитования позволяет нам предлагать предприятиям и предпринимателям действительно выгодные продукты, а значит — оказывать реальную поддержку экономике нашей страны", — заявила управляющий филиалом Новикомбанка в Тольятти Елена Шевердяева.