Приволжье стало лидером по числу новых инвесторов брокера ВТБ

Приволжье, Центральный федеральный округ и Сибирь стали лидерами по числу новых клиентов брокера ВТБ за последние три года. В процентном соотношении наибольший прирост помимо ПФО показали Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. Результаты исследования опубликованы в рамках Стратегической недели ВТБ.

Согласно данным ВТБ, за 3 года количество клиентов брокера в Центральном федеральном округе, Приволжье и Сибири выросло на 848 923, 359 561 и 246 854 человек соответственно. В Центральном ФО городами-лидерами стали Москва, Воронеж, Белгород, Ярославль и Рязань. В Приволжье основной прирост был достигнут благодаря новым инвесторам из Казани, Перми, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода. Большинство пришедших на рынок в Сибири проживает в Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске и Барнауле.

При этом в процентном соотношении самый значительный прирост показали Северо-Кавказский федеральный округ (+274%), Южный федеральный округ (+218%) и Приволжье (+216%). Среди жителей этих регионов в течение последних трех лет был заметен особый всплеск интереса к инвестициям.

Наибольшую долю (около 63%) в регионах-лидерах занимают мужчины преимущественно до 40 лет. Женщины инвестируют активнее в возрасте от 40 до 60 лет. Эксперты брокера ВТБ отмечают, что в округах-лидерах акции составляют почти половину портфеля клиентов (больше всего в Южном ФО — 54%). Самыми популярными бумагами, которые выбирают инвесторы, стали акции Газпрома, Лукойла, ВТБ, Сбербанка, Роснефти, а также паи биржевого фонда денежного рынка "Ликвидность" с ежедневной капитализацией процентов, который представляет особый интерес в период высокой ключевой ставки.

"Мы наблюдаем растущий интерес россиян к инвестициям, особенно в Поволжье, где число инвесторов и новичков-инвесторов за последние три года значительно возросло. Банк планирует расширять присутствие инвестиционных консультантов в регионах, что позволит клиентам взаимодействовать с ними лично без необходимости поездок. Это сделает инвестиционный процесс более удобным и будет способствовать привлечению новых клиентов по всей стране, — отметил Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.