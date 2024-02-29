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ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корпоративно-инвестиционный блок ВТБ обозначил планы в новой стратегии ВТБ на 2024–2026 годы. Главное — поддержка структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике, крупных инвестиционных проектов, а также сохранение лидерских позиций в инвестиционном банковском бизнесе.

"На рынке корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса одновременно сложилось два ключевых тренда, создающих уникальные предпосылки для дальнейшего роста. С одной стороны, существенное сокращение источников международного финансирования для крупнейших корпораций дает крупным российским банкам возможность развития отношений с ними. С другой стороны, необходимость в усилении роли рынка внутреннего капитала в качестве одного из источников долгосрочного фондирования создает уникальные условия для развития брокерского бизнеса, структурных продуктов, консультирования в рамках размещений долгового и акционерного капитала", — сказал член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

ВТБ стремится к увеличению доли внешнеэкономической деятельности с корпоративными клиентами в мягких валютах на 15%. А также намерен сохранить долю по кредитованию, корпоративным сбережениям и лидерство в инвестиционном бизнесе. Расти банк предполагает за счет развития продуктов транзакционного бизнеса и качества клиентского сервиса.

В блоке КИБ ВТБ намерен увеличить кредитный и пассивный портфели на 9%, стать лидером на рынках FX, структурных продуктов, локального DCM, драгоценных металлов, прирасти до 25% на рынке брокерских услуг для физлиц.

"Наша стратегия предполагает, что мы продолжим расширение валютных пар в сторону валют дружественных стран для конверсионных и деривативных инструментов, нарастим объем выпуска структурных продуктов, ускорим развитие товарно-сырьевого бизнеса для финансирования экспортных и внутренних поставок товаров, сделаем больший фокус на участие в крупных государственно-частных партнерствах и концессиях. Фокус в плане технологичности — Фокус на биометрию, роботизацию инвестиций, умные города, цифровой путь клиента", — подчеркнул Виталий Сергейчук.

 

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