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Туризм Общество

Электричество без перебоев: в "ЭнергоПроф" рассказали, как выбрать генератор для летнего отдыха

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Базы отдыха, кемпинги, глэмпинги и палаточные городки — весна все ближе и многие самарцы намерены провести отпуск на природе, но с комфортом, который в первую очередь подразумевает наличие электроснабжения. О том, как наладить вдали от города бесперебойное электроснабжение, чтобы бытовые сложности не омрачали отдых, рассказали в компании "ЭнергоПроф".

Фото: предоставлено ООО "ГК ЭнергоПроф"

Специалисты "ЭнергоПроф" за 15 лет накопили большой опыт проектирования и комплектации модульных электростанций с учетом потребностей заказчика. Компания поставляет генераторы для ведущих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, торговых центров, домов отдыха и турбаз. Заслуги официального партнера авторитетных отраслевых брендов подтверждают многочисленные сертификаты и дипломы от таких известных производителей электростанций как ТСС, Weifang, Energo. В составе ГК "ЭнергоПроф" есть собственный цех металлоконструкций по производству сертифицированных контейнеров, работает сборочная линия автоматики.

Так, совсем недавно с участием специалистов компании завершилась реконструкция еще одной базы отдыха на живописном побережье Волги. Для резервного электроснабжения базы подобрали дизельный генератор ТСС АД-400С-Т400-2РМ17. Надежная и простая в обслуживании модель с двигателем Doosan на 400 кВт оснащена электрическим подогревателем жидкостного охлаждения и подходит для круглогодичной эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Для электростанции изготовили теплоизолированный контейнер с усиленным стальным каркасом. Конструкция выдерживает нагрузки до 5 тонн, может размещаться под открытым небом, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и атмосферного воздействия. Контейнер оборудован системами освещения, приточной вентиляции, пожарной сигнализации и рекуперации тепла.

Специалисты "ЭнергоПроф" выполнили установку и обвязку ДГУ в модуле, протестировали работу всех систем и организовали оперативную доставку на объект. Генератор уже подключили к резервной сети электроснабжения базы отдыха. Он рассчитан на многочасовой режим эксплуатации и вырабатывает высококачественную электроэнергию.

Автономный источник питания можно подобрать практически для любого объекта — с учетом потребностей и условий работы — достаточно оставить заявку на сайте www.sklad-generator.ru.

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