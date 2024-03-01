В Самаре два человека госпитализированы после ДТП

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В четверг, 29 февраля, в Самаре в 21:10 35-летний водитель на Lada Vesta у дома 48 по ул. А.Матросова при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем Mazda, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области