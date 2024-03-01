В Самаре два человека госпитализированы после ДТП

В четверг, 29 февраля, в Самаре в 21:10 35-летний водитель на Lada Vesta у дома 48 по ул. А.Матросова при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем Mazda, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
С места ДТП водитель и 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля были госпитализированы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!