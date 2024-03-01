Четыре машины столкнулись на ул. Товарной в Самаре

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В пятницу, 1 марта, в Самаре произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области