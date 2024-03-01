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Страхование Финансы

"Ингосстрах" вновь признан цифровым лидером среди страховых компаний

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В феврале агентство SDI360° провело цифровой аудит страховых компаний за 4 квартал 2023 года. По итогам исследования, "Ингосстрах" признан лучшей страховой компанией по внедрению цифровых процессов. Цель исследования заключалась в изучении присутствия страховых компаний в digital-среде и оценке общего уровня развития отрасли в онлайн-пространстве.

В общем рейтинге "Ингосстрах" набрал 330 баллов, уверенно заняв 1 место среди конкурентов. Оценка проводилась по нескольким блокам: представленность в цифровой среде — компания набрала 120 баллов, продвижение и коммуникации — 100 баллов, онлайн-продажи — 110 баллов. По большинству направлений "Ингосстраху" удалось достичь максимального балла.

Компания одержала лидирующие позиции по разнообразию способов оплаты услуг, видимости в поисковых системах и количеству предоставляемых опций неавторизированному пользователю в мобильном приложении. "Ингосстрах" продолжает активно внедрять цифровые решения: модернизирует IT-процессы, совершенствует онлайн-сервисы, применяет искусственный интеллект, а также первым на страховом рынке успешно начал тестирование реальных операций с цифровым рублем.

"Мы рады получить столь высокую оценку нашей деятельности, что свидетельствует о качестве наших сервисов. В каждом аспекте цифровизации мы стремимся к совершенству, а лидерство, подтвержденное исследованием агентства, — не только почет, но и серьезное обязательство перед клиентами. Мы продолжим развивать цифровые технологии, изучая потребности клиентов и адаптируя сервисы и услуги под их потребности", — прокомментировал Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".

"Ингосстрах" неоднократно признавался лидером цифровой трансформации, занимая первые места в рейтинге агентства SDI360°. Так, в 2020 году компания лидировала с результатом в 230 баллов, а в 2022 году улучшила свои показатели, набрав 295 баллов.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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