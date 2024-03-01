"Ингосстрах" вновь признан цифровым лидером среди страховых компаний

В феврале агентство SDI360° провело цифровой аудит страховых компаний за 4 квартал 2023 года. По итогам исследования, "Ингосстрах" признан лучшей страховой компанией по внедрению цифровых процессов. Цель исследования заключалась в изучении присутствия страховых компаний в digital-среде и оценке общего уровня развития отрасли в онлайн-пространстве.
В общем рейтинге "Ингосстрах" набрал 330 баллов, уверенно заняв 1 место среди конкурентов. Оценка проводилась по нескольким блокам: представленность в цифровой среде — компания набрала 120 баллов, продвижение и коммуникации — 100 баллов, онлайн-продажи — 110 баллов. По большинству направлений "Ингосстраху" удалось достичь максимального балла.
Компания одержала лидирующие позиции по разнообразию способов оплаты услуг, видимости в поисковых системах и количеству предоставляемых опций неавторизированному пользователю в мобильном приложении. "Ингосстрах" продолжает активно внедрять цифровые решения: модернизирует IT-процессы, совершенствует онлайн-сервисы, применяет искусственный интеллект, а также первым на страховом рынке успешно начал тестирование реальных операций с цифровым рублем.
"Мы рады получить столь высокую оценку нашей деятельности, что свидетельствует о качестве наших сервисов. В каждом аспекте цифровизации мы стремимся к совершенству, а лидерство, подтвержденное исследованием агентства, — не только почет, но и серьезное обязательство перед клиентами. Мы продолжим развивать цифровые технологии, изучая потребности клиентов и адаптируя сервисы и услуги под их потребности", — прокомментировал Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха".
"Ингосстрах" неоднократно признавался лидером цифровой трансформации, занимая первые места в рейтинге агентства SDI360°. Так, в 2020 году компания лидировала с результатом в 230 баллов, а в 2022 году улучшила свои показатели, набрав 295 баллов.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.