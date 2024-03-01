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ПСБ первым на рынке открыл счет юридическому лицу по биометрии

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ первым в России дистанционно открыл расчетный счет юридическому лицу в рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы Российской Федерации по запуску бизнеса онлайн с использованием биометрических технологий.

Комплексный эксперимент позволяет физическому лицу с помощью сервиса "Государственная онлайн-регистрация бизнеса", подав заявку на регистрацию бизнеса, получить также квалифицированную электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России или к его доверенному лицу и открыть расчетный счет в банке. Полный цифровой путь открытия своего дела реализован с использованием возможностей государственной Единой биометрической системы.

Новый клиент ПСБ, согласно предложенному сценарию, за один день успешно зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, при этом все необходимые документы были сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут.

"Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплексный подход по принципу "одного окна" с использованием биометрии значительно упрощает запуск своего дела и сокращает время на связанные с этим процедуры. А наши онлайн-сервисы, поддерживающие различные направления предпринимательской деятельности, обеспечивают "бесшовный" путь от подачи заявления на регистрацию бизнеса до приема платежей за свои товары и услуги", — сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

Основным требованием к физическим лицам, которые хотят принять участие в эксперименте и открыть бизнес дистанционно, является наличие подтвержденного профиля в Единой биометрической системе. Эксперимент по открытию бизнеса онлайн продлится до 1 марта 2025 года.

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