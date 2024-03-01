В трех районах временно отключат свет с 2 по 4 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.03.2024 года с 10-00 до 16-00 на 3 часа (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Мира, Озерная, Советская, Дорожная; 2-й Дорожный переулок);

03.03.2024 года с 10-00 до 16-00 на 3 часа (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки ЖК "Чистые пруды"

04.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Клары Цеткин, ул. Кооперативная, ул. Пушкина, ул. Почтовая, ул. Центральная, ул. Полевая);

04.03.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воскресенка

04.03.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Краснояриха

04.03.2024 года с 11-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Калинина, ул. Ворошилова, ул. С. Орлова, ул. Советская, ул. Соловьиная, ул. Жигулевская, ул. ОПХ, территория Жеребятьева, ул. Ново-Полевая, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Орловская, ул. Ярославская, ул. Тверская, проезд С. Орлова, ул. Воскресенская, ул. Александровская, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский пер-к, ул. Западная, ул. Набережная, "Воскресенка", ж.м. "Лесное", "Чистые Пруды");

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.