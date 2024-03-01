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Предприниматели Поволжья все чаще выбирают РКО в Сбере

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прирост по количеству оформленных пакетов РКО в Поволжском банке Сбербанка за 2023 год составил 23%.

Предприниматели Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей продолжают проявлять повышенный интерес к пакетам расчетно-кассового обслуживания Сбербанка. Так, в 2023 году компании Поволжья оформили в банке около 64 тысячи пакетов РКО, что на 23% больше аналогичного показателя в 2022 году.

Активнее всего РКО в Сбере выбирали предприниматели из Самарской (19 тыс. договоров), Саратовской (10 тыс.) и Волгоградской (9,8 тыс.) областей. Самым популярным пакетом РКО стал "Легкий старт": его выбрали свыше 70% корпоративных клиентов банка. Всего линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает в себя четыре предложения: "Лёгкий старт", "Только для ИП", "Набирая обороты" и "Полным ходом".

"Сбер стремится предоставить предпринимателям Самарской области лучший сервис и удобство в области расчетно-кассового обслуживания. Например, компании региона могут воспользоваться услугой самоинкассации, осуществлять переводы физическим лицам, а также подключать дополнительные бесплатные сервисы, такие как "Электронный документооборот", "Бухгалтерия", "Юрист для бизнеса". Все эти решения действительно могут упростить бизнес-процессы и помочь сконцентрироваться на решении стратегических задач", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

Напомним, что Сбер также обладает отраслевыми решениями для бизнеса. Это специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк СберБизнес. Сейчас существует 8 комплексов для различных сфер: розничная и оптовая торговля, недвижимость, ресторанный бизнес, сфера услуг, транспорт, сфера ЖКХ и Е-commerce. Пользоваться отраслевыми решениями корпоративные клиенты Сбера могут бесплатно. В 2023 году ими воспользовались уже более 20 тысяч предпринимателей Поволжья.

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