В передаче "Утро Губернии" расскажут секреты Грушинского фестиваля

В понедельник, 4 марта в 7:00 и 8:00, на передачу "Утро Губернии" на телеканале "Губерния" придет автор-исполнитель, член Российского Авторского Общества (РАО), лауреат международных и Всероссийских фестивалей авторской песни, неоднократный лауреат и постоянный член жюри Грушинского фестиваля Александр Исаев.

Почему "Грушинское трио" называют душой, сердцем и визитной карточкой одноименного фестиваля, откуда берет свои истоки движение бардовской песни, история создания легендарного Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина — об этих и других подробностях расскажут в эфире программы, специально подготовленной для самарского областного общественно-просветительского проекта "За родное — за своее".

Посмотреть интервью в повторе и присоединиться к акции "За родное — за своее" можно в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте".

15, 16 и 17 марта участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта "За родное — за своее", ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль Lada, поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, портативного зарядного устройства и термокружки.

Организаторами и партнерами акции являются Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", региональное отделение Российского общества "Знание" в Самарской области.