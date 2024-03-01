В передаче "Утро Губернии" расскажут секреты Грушинского фестиваля

В понедельник, 4 марта в 7:00 и 8:00, на передачу "Утро Губернии" на телеканале "Губерния" придет автор-исполнитель, член Российского Авторского Общества (РАО), лауреат международных и Всероссийских фестивалей авторской песни, неоднократный лауреат и постоянный член жюри Грушинского фестиваля Александр Исаев.
Почему "Грушинское трио" называют душой, сердцем и визитной карточкой одноименного фестиваля, откуда берет свои истоки движение бардовской песни, история создания легендарного Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина — об этих и других подробностях расскажут в эфире программы, специально подготовленной для самарского областного общественно-просветительского проекта "За родное — за своее".
Посмотреть интервью в повторе и присоединиться к акции "За родное — за своее" можно в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" во "ВКонтакте".
15, 16 и 17 марта участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта "За родное — за своее", ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль Lada, поездку в Москву на выставку "Россия" на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, портативного зарядного устройства и термокружки.
Организаторами и партнерами акции являются Ассоциация "Совет муниципальных образований Самарской области", Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности "Общественно-патриотический комитет Самарской области", региональное отделение Российского общества "Знание" в Самарской области.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.