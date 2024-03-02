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Все больше самарцев предпочитают оплачивать услуги ЖКХ в СберБанк Онлайн

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области всё чаще выбирают СберБанк Онлайн для оплаты услуг ЖКХ. В течение 2023 года доля онлайн-платежей выросла на 2,5% и составила 80% от общего объема транзакций в банке в сфере ЖКХ.

"Сегодня оплата жилищно-коммунальных услуг стала гораздо проще благодаря СберБанк Онлайн. Вся необходимая информация о начислениях за ЖКХ находится на одной вкладке. Также пользователи СберБанк Онлайн могут настроить автоплатежи, чтобы не забывать о своевременной оплате, и имеют возможность вернуть часть от суммы, потраченной на услуги ЖКХ, бонусами СберСпасибо", — рассказала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Оплатить онлайн жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбере можно различными способами. В мобильном приложении СберБанк Онлайн, помимо оплаты, можно настроить автоплатёж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.

Чтобы совершить платёж по услугам ЖКХ в мобильном приложении СберБанк Онлайн, нужно отсканировать QR-код на квитанции, зайдя в раздел "Платежи": Приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.

В СберБанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение.

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