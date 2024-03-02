Все больше самарцев предпочитают оплачивать услуги ЖКХ в СберБанк Онлайн

Жители Самарской области всё чаще выбирают СберБанк Онлайн для оплаты услуг ЖКХ. В течение 2023 года доля онлайн-платежей выросла на 2,5% и составила 80% от общего объема транзакций в банке в сфере ЖКХ.
"Сегодня оплата жилищно-коммунальных услуг стала гораздо проще благодаря СберБанк Онлайн. Вся необходимая информация о начислениях за ЖКХ находится на одной вкладке. Также пользователи СберБанк Онлайн могут настроить автоплатежи, чтобы не забывать о своевременной оплате, и имеют возможность вернуть часть от суммы, потраченной на услуги ЖКХ, бонусами СберСпасибо", — рассказала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.
Оплатить онлайн жилищно-коммунальные и государственные услуги, заплатить за образование, интернет, телевидение и другие сервисы в Сбере можно различными способами. В мобильном приложении СберБанк Онлайн, помимо оплаты, можно настроить автоплатёж, и тогда деньги в пользу поставщика услуг будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за сутки до исполнения платежа клиент будет получать уведомление о планируемом списании и может при необходимости отменить его.
Чтобы совершить платёж по услугам ЖКХ в мобильном приложении СберБанк Онлайн, нужно отсканировать QR-код на квитанции, зайдя в раздел "Платежи": Приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную.
В СберБанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.