Водитель автомобиля погиб в массовом ДТП в Волжском

В пятницу, 1 марта, в пос. Волжский около дома 56 по ул. М. Горького столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.
В 10:20 для проведения аварийно-спасательных работ на месте работал Поисково-спасательный отряд Самарской области. В ходе работ по деблокированию погибшего спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
В 12:30 работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!