Водитель автомобиля погиб в массовом ДТП в Волжском

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 1 марта, в пос. Волжский около дома 56 по ул. М. Горького столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля.

Фото: ПСС по Самарской области