Ребенок пострадал при столкновении Porsche и Lada Kalina в Тольятти

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В субботу, 2 марта, в Тольятти при столкновении двух машин пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области