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Хоккей Спорт

"Ладья" завершила сезон, уступив "Авто" в борьбе за путевку в плей-офф

ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренеры тольяттинской "молодежки" совершили одну перестановку в составе перед решающим матчем с "Авто" в рамках плей-ин — Егор Меркесов стал тринадцатым форвардом в заявке, появившись в ней вместо защитника Матвея Кривоножкина. Также определенные изменения произошли в сочетаниях звеньев, самым главным из которых оказался перевод Остапа Маслова в тройку нападения к Дмитрию Иванову и Кириллу Гаврилову.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Подопечные Сергея Лопушанского ударно начали встречу и сумели рано повести — Петр Михальченко выиграл вбрасывание в чужой зоне, скинул шайбу на Кирилла Горбунова и 54-й номер тольяттинцев запустил ее низом в цель. 0:1. Вскоре тольяттинцы еще заработали численное преимущество, однако им не воспользовались и на 12-й минуте пропустили при курьезных обстоятельствах. Бросок Егора Щукина пришелся в перекладину, но снаряд рикошетом от спины Данилы Овчарика затем отскочил в сетку — 1:1. В целом же команды действовали на равных, поэтому ничейный счет по итогам первой двадцатиминутки выглядел максимально логичным исходом.

После перерыва эмоций стало гораздо больше и время от времени на площадке вспыхивали мелкие стычки, одна из которых на 33-й минуте выросла в полноценную, но достаточно короткую драку с участием Дмитрия Иванова и Павла Ковальчука. Правда, в тот момент "Ладья" вновь была впереди — незадолго до этого Александр Захарин великолепно сработал на пятаке и протолкнул шайбу в екатеринбургские ворота. 1:2. Однако под конец периода хоккеисты "Авто" нивелировали отставание благодаря Владиславу Раздьяконову, результативно сыгравшего на добивании. 2:2.

В заключительной трети команды заиграли осторожнее, так как цена ошибка неуклонно росла. И на 50-й минуте, к сожалению, оборона "Ладьи" дрогнула. После наброса Ярослава Трофимова шайба попала в Александра Пимина и, неожиданно поменяв траекторию полета, отскочила в ближний угол тольяттинских ворот. 3:2. Далее волжане кинулись в погоню, но спастись им так и не удалось. Точку за 5 секунд до сирены поставил Николай Думченко — защитник "Авто" сделал перехват и поразил уже пустой створ. 4:2.

Таким образом, "Ладья" проигрывает серию плей-ин со счетом 1:2 и заканчивает сезон в МХЛ.

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