В 2023 году число активных подписчиков СберПрайм среди молодежи выросло в 3 раза

К концу прошлого года количество активных владельцев подписок СберПрайм и СберПрайм+ в Поволжье превысило 700 тысяч человек.
В Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях продолжают набирать популярность подписки семейства СберПрайм. К концу 2023 года количество владельцев СберПрайм и СберПрайм+ превысило 700 тыс. человек.
При этом подписка СберПрайм все больший интерес вызывает у молодежи. С января по декабрь прошлого года число активных подписчиков СберПрайм молодежный выросло в 3 раза.
"Подписка СберПрайм — это удобный способ получить доступ к широкому спектру сервисов, отличная возможность сэкономить средства. Она открывает эксклюзивные предложения и возможность пользоваться скидками на различные услуги, такие как доставка еды, онлайн-кинотеатры и многое другое. Кроме того, в рамках СберПрайм не нужно платить за обслуживание СберКарты, что позволяет, например, молодым людям, оптимизировать свои расходы и получать дополнительные бонусы за покупки", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.
Напомним, что в семейство СберПрайм входят подписки "СберПрайм Старт", "СберПрайм", "СберПрайм+" и "СберПрайм Молодежная". Они включают в себя наиболее популярные и востребованные сервисы Сбера и компаний-партнеров, среди которых онлайн-кинотеатр, Hi-Fi стриминг, доставка продуктов питания и товаров первой необходимости. А в подписку "СберПрайм+" входят также и финансовые сервисы Сбера. В частности, подписка делает бесплатным обслуживание СберКарты и позволяет начислять повышенные бонусы СберСпасибо. Оформить подписку можно на сайте банка, а также в офисе Сбербанка или в мобильном приложении.
Подписка СберПрайм для молодежи включает в себя свыше 10 сервисов. После ее оформления можно зайти в сервисы Сбера и компаний партнеров, на которые распространяется подписка, по своему Сбер ID (он есть у каждого клиента "Сбера" и привязан к его номеру телефона). Все условия "СберПрайм" автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.
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