Команда ТОАЗа стала серебряным призером регионального турнира по хоккею с мячом

Команда "Тольяттиазота" по хоккею с мячом заняла второе место в чемпионате Самарской области. В турнире, который проходил на открытом стадионе "Нефтяник" в Новокуйбышевске, приняли участие сборные четырех городов региона.

В рамках турнира было сыграно шесть матчей, участие в них приняли 18 хоккеистов "Тольяттиазота". Соперниками предприятия стали "Луч" из Чапаевска, "Самара-бенди" из Самары и "Нефтяник" из Новокуйбышевска.

В финальной игре сборная ТОАЗа встретилась с командой "Луч" и победила со счетом 5:2. По итогам чемпионата лучшим игроком предприятия стал капитан команды Альберт Петрухин, который забросил наибольшее количество голов.

Ключевую роль в подготовке спортсменов к соревнованиям играют тренеры и ветераны "Тольяттиазота" Александр Плохов и Евгений Красюков — основатель команды. В планах у хоккеистов — участие в матчах, посвященных Дню Победы, а также организация четвертого межрегионального турнира с сильнейшими сборными из 12 городов России.

"Развитие спорта на предприятии — в числе приоритетных задач "Тольяттиазота". Корпоративный спорт и поддержка общественных инициатив, направленных на пропаганду занятий физической культурой, составляют основу для продвижения здорового образа жизни. Регулярные победы спортсменов ТОАЗа в соревнованиях различного уровня доказывают правильность выбранного предприятием курса", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.