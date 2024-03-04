Два человека пострадали в ДТП на трассе под Тольятти

В понедельник, 4 марта, под Тольятти в ДТП попал 38-летний водитель ВАЗ-21093. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.
В 6:00 он, выезжая со стороны с. Мусорка на дорогу Димитровград — Узюково — Тольятти, не уступил дорогу и столкнулся с Аudi А4 под управлением 39-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель и 62-летняя пассажирка "девятки". Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!