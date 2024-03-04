Два человека пострадали в ДТП на трассе под Тольятти

В понедельник, 4 марта, под Тольятти в ДТП попал 38-летний водитель ВАЗ-21093. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

В 6:00 он, выезжая со стороны с. Мусорка на дорогу Димитровград — Узюково — Тольятти, не уступил дорогу и столкнулся с Аudi А4 под управлением 39-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель и 62-летняя пассажирка "девятки". Их доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.