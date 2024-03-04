Стало известно, где отключат свет 5 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Нефтяников, ул. Тельмана);

05.03.2024 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Циолковского, ул. Ялтинская, ул. Тегеранская, ул. Радищева, ул. Краснофлотская, ул. Герцена, ул. Танкистов);

05.03.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Колхозная, ул. Красноармейская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.