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Энергетика ТЭК

Стало известно, где отключат свет 5 марта

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт. Осинки (ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Нефтяников, ул. Тельмана);

05.03.2024 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Циолковского, ул. Ялтинская, ул. Тегеранская, ул. Радищева, ул. Краснофлотская, ул. Герцена, ул. Танкистов);

05.03.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Колхозная, ул. Красноармейская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

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