Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с сотрудниками "Электрощит Самара"

Предприятие "Электрощит Самара" посетила глава Самары — Елена Лапушкина. Она представила коллективу завода результаты реализации национальных проектов по развитию инфраструктуры, социальной сферы, здравоохранения и предпринимательства, которые были реализованы в Самаре за последние 6 лет, и ответила на вопросы сотрудников. Также в конференц-зале, где проходила встреча, была организована онлайн-трансляция для всех работников завода, желающих подключиться к обсуждению по вопросам благоустройства города.

Мероприятие началось с презентационного ролика Самарской области, который демонстрировался в течение нескольких недель на выставке "Россия" на ВДНХ. Глава города поздравила женщин с наступающим Международным женским днём, а мужчин — с прошедшим Днём защитника Отечества.

В рамках встречи прошло награждение специалистов "Электрощит Самара" Благодарственными письмами главы городского округа Самара за высокий профессионализм, ответственность за результат своего труда и достойный вклад в развитие предприятия. Заслуженные награды получили сотрудники различных служб завода: Юлия Агеева — специалист по подбору и адаптации персонала, Светлана Дмитриенко — менеджер по ценообразованию, Сергей Ермилов — ведущий специалист по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Елена Клешнина — специалист по маркетингу, Олег Мезенцев — координатор по производству и Вениамин Шишкин — слесарь-электромонтажник.

Далее в формате открытого диалога работники предприятия задавали вопросы Елене Лапушкиной, интересовались программой развития комфортной городской среды, ремонтом дорожного покрытия, школ и детских садов. Особенно остро встал вопрос о доступности общественного транспорта для жителей Красноглинского района. Это та болевая точка, на которую уже в данный момент направляются усилия по регулированию проблемы со стороны городской администрации. Неравнодушные сотрудники также затронули тему с реконструкцией школы № 118, находящейся недалеко от территории предприятия, и Дома культуры "Искра", который раньше являлся центром притяжения всех жителей Красной Глинки.

В завершение мероприятия Елена Лапушкина поблагодарила участников встречи за открытость и выразила надежду, что общими усилиями наш город будет становиться лучше с каждым днем. В свою очередь, генеральный директор "Электрощит Самара" Дмитрий Куприянов предложил проводить такой формат встреч ежегодно, чтобы у каждого сотрудника была возможность принять участие в жизни своего города и района.

"Хочу сказать, уважаемые друзья, что с Дмитрием Александровичем мы познакомились не так давно, но тем не менее я совершенно четко почувствовала, какой настрой у вашего руководителя на развитие предприятия и, если честно, искренне порадовалась. А всех сотрудников Электрощит Самара благодарю за открытость и вовлеченность в жизнь города. Уверена, что общими усилиями Самара будет становиться еще более комфортной для ее жителей", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.