"Ингосстрах" поделился необычными урегулированными случаями по автострахованию

"Ингосстрах" продолжает подводить итоги 2023 года, и на этот раз решил поделиться самыми необычными страховыми случаями в сегменте автострахования, которые поступали в компанию в течение прошлого года.

В последнее время на российском автомобильном рынке появляются новые автомобильные бренды, в том числе и электрокары. Так, в "Ингосстрах" поступило заявление о страховом случае достаточного нового для рынка, но ставшего популярным среди водителей китайского электроавтомобиля Zeekr 001. Клиент сообщил, что в результате заноса машина съехала в кювет. После осмотра эксперты пришли к выводу, что восстанавливать авто нецелесообразно, и было принято решение о его полной гибели. После передачи машины "Ингосстраху" клиенту было выплачено более 7 миллионов рублей.

Чаще всего необычные страховые случаи происходили с участием животных. Осенью прошлого года клиент "Ингосстраха" на автомобиле ночью столкнулся с коровой. Машина получила значительные механические повреждения и после передачи всех документов авто направили на ремонт. В максимально короткие сроки машина была отремонтирована и передана владельцу, стоимость восстановительного ремонта составила более 1 миллиона рублей. Сама виновница происшествия сразу после столкновения сбежала в лесополосу.

Еще один страховой случай произошел с грузовым автомобилем с полуприцепом — водитель столкнулся с лошадью. Животное выскочило на проезжую часть дороги и в результате столкновения его откинуло на встречный автомобиль. Водитель грузового автомобиля обратился в "Ингосстрах" и после предоставления всех документов машину отправили на ремонт.

Следующее событие произошло весной в Московской области. Водитель, проезжая по сельской дороге, чуть не столкнулся с собакой — дворняжка решила выбежать из-за куста и резко пересечь дорогу, не рассчитав возможных последствий такого маневра. К счастью, водитель смог избежать аварии — на автомобиле была всего лишь царапина, а собака осталась жива. Автовладелец сразу убедился в безопасности животного и потом подал заявление о страховом событии в мобильном приложении IngoMobile. Машину починили, а водитель после завершения срока действия полиса сразу же продлил его на новый период.

"Все эти случаи показывают, насколько важно страховать свой автомобиль. Мы не защищены от того, что на дорогу могут выбежать животные и повредить машину. Также важно защищать и новые автомобили, чтобы при страховом случае получить выплату. "Ингосстрах" предлагает автомобилистам полис каско, который можно настроить самостоятельно и выбрать защиту от необходимых рисков. Оформить страховку можно онлайн на сайте или в мобильном приложении, а при страховом случае заявление на ремонт выдается в течение одного рабочего часа", — отметил Максим Дмитриев, директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха".