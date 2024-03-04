Новикомбанк запустил цифровую платформу дисконтной программы "Новикомскидка"

С 1 марта популярная дисконтная программа "Новикомскидка" опорного банка Госкорпорации Ростех доступна в новом цифровом формате. Теперь держатели социально-платежных карт Новикомбанка могут найти все доступные им акции и скидки от компаний-партнеров в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте.

Новое цифровое пространство "Новикомскидки" имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс, включающий фильтр по 70 городам и 22 категориям поставщиков скидок, например, здоровье, дети, красота и так далее. Каталог скидок содержит более 1100 предложений от магазинов, учебных центров, сервисов, других компаний-партнеров и постоянно обновляется.

Зайти в "Новикомскидку", ознакомиться и выбрать интересующее предложение зарплатные клиенты Новикомбанка могут в специальном разделе в мобильном приложении или в личном кабинете в интернет-банке. Ранее для того, чтобы узнать о скидках, нужно было идти на сайт банка и вручную искать нужное предложение в списке.

"Один из ключевых приоритетов социальной политики Новикомбанка — предоставление качественного и современного сервиса держателям социально-платежной карты. И теперь, благодаря новой удобной цифровой платформе "Новикомскидка", клиенты имеют возможность воспользоваться выгодными предложениями в одном месте и за пару кликов", — отметил старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.