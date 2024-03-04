16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23% Апелляция отказала АСВ в исключении Владимира Аветисяна из реестра кредиторов "Газбанка" первой очереди Арбитражный суд отказал в признании банкротом банка "Спутник" Кредиторы банка "Приоритет" планируют "дожать" уголовные дела В самарском метро появился вагон финансовой грамотности

Банки Финансы

Новикомбанк запустил цифровую платформу дисконтной программы "Новикомскидка"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 1 марта популярная дисконтная программа "Новикомскидка" опорного банка Госкорпорации Ростех доступна в новом цифровом формате. Теперь держатели социально-платежных карт Новикомбанка могут найти все доступные им акции и скидки от компаний-партнеров в мобильном приложении и в личном кабинете на сайте.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новое цифровое пространство "Новикомскидки" имеет удобный, интуитивно понятный интерфейс, включающий фильтр по 70 городам и 22 категориям поставщиков скидок, например, здоровье, дети, красота и так далее. Каталог скидок содержит более 1100 предложений от магазинов, учебных центров, сервисов, других компаний-партнеров и постоянно обновляется.

Зайти в "Новикомскидку", ознакомиться и выбрать интересующее предложение зарплатные клиенты Новикомбанка могут в специальном разделе в мобильном приложении или в личном кабинете в интернет-банке. Ранее для того, чтобы узнать о скидках, нужно было идти на сайт банка и вручную искать нужное предложение в списке.

"Один из ключевых приоритетов социальной политики Новикомбанка — предоставление качественного и современного сервиса держателям социально-платежной карты. И теперь, благодаря новой удобной цифровой платформе "Новикомскидка", клиенты имеют возможность воспользоваться выгодными предложениями в одном месте и за пару кликов", — отметил старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31