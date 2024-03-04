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Продажи товаров для кошек перемещаются в маркетплейсы

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Спрос на товары для кошек на маркетплейсах по итогам 2023 года вырос в 4-5 раз. Затраты на кошек заняли наибольшую долю в общем объеме расходов россиян на домашних животных. Эксперты Группы ВТБ и платформы Wildberries подсчитали расходы россиян на товары для животных и ветеринарные услуги ко Всемирному дню кошек, отмечаемому 1 марта.

Владельцы банковских карт ВТБ потратили за минувший год в ветеринарных клиниках свыше 3 млрд рублей, в зоомагазинах — около 11 млрд рублей. Количество транзакций, проводимых по картам ВТБ в ветеринарных клиниках, выросло на 11%, объем трат на услуги ветеринаров вырос на 25% за год. Средний чек транзакций в ветклиниках вырос за 2023 год на 13% до 1760 рублей, а средний чек покупки в зоомагазинах не изменился и составил 913 рублей.

По данным банка за 2023 год, количество покупок и объем трат россиян в зоомагазинах незначительно снизились (-3%). Тогда как в маркетплейсах интерес к товарам для животных растет с каждым годом.

По данным платформы Wildberries, число заказов в категории "Игрушки для кошек", а также "Корма для кошек" в 2023 году по отношению к предыдущему году увеличилось в 4-5 раз. На сопоставимую величину выросла и сумма потраченных россиянами средств. Спрос на лакомства для кошек вырос в 3,6 раз. Другие категории товаров для кошек продемонстрировали аналогичный рост.

В торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), больше всего за прошлый год потратили владельцы кошек, купив 426 млн упаковок товара на сумму около 24 млрд рублей. На собак потратили втрое меньше средств, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф. Эксперты отметили рост средней цены корма для кошек — на 8%, для собак — на 5%, питание у декоративных домашних птиц выросло в цене на 40%.

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