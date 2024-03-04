ВСК и Сравни назвали самые популярные виды спорта этой зимой

Количество продаж страховых полисов для спортсменов растет от года к году. В январе–феврале 2024 года по данным Сравни было продано на 46% таких полисов больше, чем за аналогичный период 2023. В топе зимних видов спорта — лыжи, фигурное катание и зимняя рыбалка.

В ходе исследования, проведенного Сравни, 19% респондентов отметили, что занимаются спортом 1–2 раза в неделю, 15% — тренируются 3 раза в неделю и более, остальные предпочитают отдых без активного спорта. С зимними видами спорта ситуация схожая: 29% занимаются зимним спортом эпизодически, за компанию с друзьями или по настроению, 9% — регулярно во время сезона, всего 1% занимаются круглый год.

"Чаще всего такие полисы оформляют мужчины и женщины в возрасте от 36 до 45 лет, проживающие в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Больше всего страховых полисов в 2024 году оформляли для занятий плаванием (30%), беговыми лыжами (20%) и футболом (19%). Порядка 80% из них оформляют для детей, которые занимаются спортом. Среди детских спортивных страховок самыми популярными были плавание (10%), футбол (7%) и самбо (6%)", — рассказала руководитель продукта по страхованию от несчастных случаев Сравни Олеся Евтушенко.

Лыжи оказались одним из фаворитов участников опроса: регулярно ходят на лыжах больше половины респондентов (53%). 19% регулярно занимаются фигурным катанием, 12% — зимней рыбалкой, 6% катаются на горных лыжах или сноуборде, 5% играют в хоккей и 1% занимаются биатлоном.

При этом 85% опрошенных отметили, что считают зимние виды спорта такими же полезными для здоровья, как и остальные, 5% считают, что зимние виды спорта даже полезнее других и 8% не видят в них пользы.

Самым травмоопасным видом спорта по статистике ВСК в январе 2024 года оказался бег: на него пришлась почти половина спортивных травм (45%) и 14% от общего числа страховых случаев в январе. На втором месте — лыжи: от них пострадали 28% спортсменов-любителей (9% от общего числа страховых случаев). На катке произошло 17% спортивных травм (5% от общего числа страховых случаев), и 10% — во время катания на сноуборде (3% от общего числа страховых случаев).