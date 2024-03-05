Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Самарой

Во вторник, 5 марта, в 02:40 на 55-м км трассы А-300 столкнулись автомобиль Opel Zafira и грузовой КамАЗ, перевозивший стройматериалы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, водитель Opel выехал на встречную полосу, где это разрешено.
В областной полиции уточнили, что на месте ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!