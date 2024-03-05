Три человека погибли и четыре пострадали в ДТП под Самарой

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Во вторник, 5 марта, в 02:40 на 55-м км трассы А-300 столкнулись автомобиль Opel Zafira и грузовой КамАЗ, перевозивший стройматериалы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области